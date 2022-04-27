Зеленський: пропозиція ЄС прибрати на рік мита на експорт з України допоможе стабілізувати ринки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що намір Євросоюзу на рік прибрати усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів допоможе зберегти економічну активність в Україні, а також стане антикризовим інструментом для самого ЄС.

«Це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом. Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції», – заявив у зверненні 27 квітня президент.

Він додав, що «на черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту», але не уточнив, які саме.

Раніше сьогодні Єврокомісія запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь український експорт до Євросоюзу, що «значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС».

Напередодні Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари.

Як повідомила пресслужба британського уряду, відтепер всі мита на товари, що імпортуються з України, будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані, відповідно до угоди про вільну торгівлю, це «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час».