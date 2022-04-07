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США виключають Росію та Білорусь із режиму найбільшого сприяння

Український та американський прапори у Вашингтоні, знак солідарності США з українським народом, березень 2022 року

Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт про позбавлення Росії та її союзниці Білорусі режиму найбільшого сприяння в торгівлі – через вторгнення російської армії в Україну. Ухвалення закону передбачає потенційне збільшення мит на експорт товарів із зазначених країн до Сполучених Штатів.

До цього США скасовували цей режим лише для двох країн – КНДР та Куби.

Тепер законопроєкт направлять на розгляд Палати представників, а згодом – на підпис президентові Джо Байдену.

Раніше Палата представників уже голосувала за ухвалення законопроєкту в першому читанні, але тепер вона має зробити це повторно, оскільки Сенат вніс зміни до тексту документа.

США та країни Заходу звинувачують Росію в агресії щодо України та вбивстві цивільних українських громадян. Москва всі звинувачення категорично відкидає.

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