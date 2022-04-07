В Україні найближчим часом оприлюднять реєстр колаборантів – Данілов

Найближчим часом в Україні буде оприлюднено реєстр колаборантів, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Апарат РНБО на доручення президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб усі бачили їхні прізвища, імена, по-батькові», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.



«Там буде дуже багато дивних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова», – додав Данілов.

3 березня Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Як зазначає ОГП, ця стаття дозволяє притягати до відповідальності людей, які «в будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором».

Серед іншого, закон передбачає покарання за «публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти держави...або публічні заклики, зокрема, до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, невизнання поширення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями».

Стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року. Станом на 30 березня було зареєстровано 151 кримінальне провадження за цією статтею.