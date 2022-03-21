Білоруський шпигун, пропагандисти і колаборанти: СБУ розповіла про затримання за добу

Протягом 20 березня СБУ затримала білоруського шпигуна, а також проросійських колаборантів і пропагандистів.

Громадянина Білорусі, який збирав інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ, а також стан мобілізації в регіоні, СБУ виявила у Волинській області.

У Дніпропетровській та Кіровоградській області Служба безпеки затримала двох пропагандистів. Перший позиціонував себе «журналістом», другий під прикриттям «переселенця» втік із Харкова на Кіровоградщину.

Обоє чоловіків, за даними СБУ, поширювали проросійські матеріали, виправдовуючи і підтримуючи дії Росії та висловлюючи неповагу до Збройних сил України.

Окрім того, пропагандист із Дніпропетровщини збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра, переміщення та розташування підрозділів і техніки української армії, а також систем протиповітряної оборони.

СБУ також розслідує дії представника «пресслужби» збройного угруповання так званої «ЛНР» Івана Філіпоненка, який публічно заявляв нібито про здачу Рубіжного під контроль Росії.

За даними Служби безпеки, він «зафільмував незаконні дії з захоплення бойовиками окупаційних військ РФ будівлі міськради та поширив це відео у росЗМІ», але менш ніж за добу українські війська вибили російських військових із центру Рубіжного.

Низку проросійських інформаторів та пропагандистів СБУ також затримала 17 березня. Окрім того, Служба безпеки України виявила того дня шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

12 березня у Службі безпеки заявили, що під час розвідки в районі Новоукраїнки, взяли у полон «вагнерівця», коли він прокладав маршрут для основних сил армії РФ.