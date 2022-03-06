СБУ повідомила про затримання у Києві та регіонах кількох ДРГ

Служба безпеки України повідомила, що виявила та затримала кілька диверсійно-розвідувальних груп у Києві, Дніпрі, на Харківщині та на Закарпатті.

За даними пресслужби СБУ, на Донеччині затримали ДРГ, яка чинила збройний спротив.

За даними СБУ, підозрювані прибули до України з Криму за день до того, як Росія почала повномасштабне військове вторгнення.

«Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів і пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії та підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ», – йдеться в повідомленні.

У Києві, за даними спецслужби, було затримано двох «братів-пропагандистів».

«Є дані, що свідчать про їхню тісну співпрацю зі спецслужбами РФ і РБ», − йдеться в повідомленні.

На Харківщині, як повідомляє СБУ, затримали коригувальника вогню, який передавав спецслужбам Росії інформацію про розташування військових складів та об1єктів критичної інфраструктури.

«Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. Унаслідок цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинено втрати серед мирного населення», − повідомляє СБУ.

Також СБУ звітує, що затримала агента ФСБ РФ на Закарпатті, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої жителів заходу України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни.

В Дніпрі, як повідомляє спецслужба, затримали двох місцевих жителів, які виступали на підтримку «русского міра».

«За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ. Інший – збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі», − уточнюють у СБУ.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. В Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».