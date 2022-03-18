«Майже руїни» – влада повідомила про нічні обстріли військами РФ Сєвєродонецька та Рубіжного, є жертви

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури війська РФ зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області за минулу ніч, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, працювала російська артилерія і системи залпового вогню.

«За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Так враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста. Вони роблять все, щоб у місцевих жителів не залишилось житла та комунікацій», – повідомив Гайдай.

Він уточнив, що ввечері загарбники обстріляли «Градами» старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

«На жаль, ми вже маємо двох загиблих та чотирьох поранених. В деяких домах поблизу обстрілів відсутні газ та вода – намагатимемось полагодити якомога швидше. Однак людські життя вже не повернеш», – сказав Гайдай.

Складна ситуація і в Рубіжному – за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину, є двоє поранених.

«О 5-й ранку росіяни знов відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється», – зазначив посадовець.

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Луганщини, яка перебуває під контролем влади України.

12 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на сьогодні окупованими є 70% території Луганської області.