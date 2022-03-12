Луганська область окупована на 70% – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на сьогодні окупованими є 70% території Луганської області.

«Ситуація важка: обстріли йдуть всюди – Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори», – повідомив Гайдай у фейсбуці і зазначив, що війська РФ обстрілюють всю територію Луганщини, яка зараз під контролем влади України.

За його словами, в регіоні десятки загиблих і поранених.

Гайдай зазаначив, що на підконтрольній українській владі території працює мобільний зв’язок, але з великими перебоями.

Він зазначив, що на окупованих територіях Луганської області починають підключати російське телебачення і там поширюється російська пропаганда і фейки.

В управлінні ДСНС в Луганській області повідомили, що 11 березня рятувальники провели евакуацію мешканців Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська до поїздів у смт Комишуваха та місто Покровськ, аби вивезти людей із зони бойових дій.

За даними ДСНС, більша частина населених пунктів Луганської області зазнали значних руйнувань. Майже не залишилося вцілілих багатоповерхових житлових будинків, розбита інфраструктура міст. Значних руйнувань зазнали населенні пункти Гірське, Золоте, Щастя, Тошківка, Попасна, Старобільськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Лисичанськ, де військами РФ застосовується важка артилерія та реактивні системи залпового вогню.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».