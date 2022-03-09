На Луганщині через обстріли РФ загинули 10 людей, ще 10 – постраждали – ОВА

Внаслідок обстрілів з боку російських військ 8 березня на Луганщині загинули 10 людей, ще 10 – постраждали, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, упродовж 8 березня були обстріляні Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, Метьолкіне, Сєвєродонецьк, який зазнав «трьох масованих обстрілів: двічі приблизно о 04:00 – вчора і сьогодні – та вчора о 12:50».

Більшість жертв виявили у Сєвєродонецьку, двох загиблих – у Рубіжному.

За даними Гайдая, за добу по області пошкоджені чи повністю зруйновані 63 будинки. Обстріляні, зокрема, ЗОШ № 4 у Лисичанську, будинки у Рубіжному і Кремінній, житлові будинки, дитсадок, магазин, АЗС у Сєвєродонецьку.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.