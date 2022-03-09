Шмигаль закликав людей по світу вийти на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав людей по всьому світу вийти на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною.

«Українці та люди з усього світу! Потрібно зупинити бомбардування українських міст. Від ракет та бомб гинуть цивільні, гинуть діти. Виходьте на площі міст 9, 10, 11 березня. Потрібно закрити небо над Україною або допомогти нам це зробити самим», – написав Шмигаль у твітері.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, Україна зазнає постійних обстрілів російськими ракетами і авіацією. На неодноразові прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.