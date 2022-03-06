Зеленський після ракетного удару по Вінниці вкотре закликав Захід закрити небо

Президент України Володимир Зеленський опублікував термінове відеозвернення з приводу ракетного обстрілу Вінниці. Там російські військові влучили в військовий аеропорт.

«Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці – 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар – жорсткий, цинічний. Повністю зруйновано аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, яке будували наші батьки, наші дідусі і бабусі, покоління українців», − сказав президент.

Володимир Зеленський вкотре попросив міжнародну спільноту оголосити небо над Україною безпольотною зоною і звинуватив Захід у байдужості.

«Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною! Закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону – без ракет, без авіабомб. Ми – люди, і це – ваш гуманітарний обов’язок: захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це – відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди», − підкреслив Зеленський.

Росія розпочала війну з Україною 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші посадовці неодноразово зверталися до НАТО та західних лідерів з проханням закрити небо над Україною для польотів російської авіації.

Однак НАТО відмовляється від такого кроку, пояснюючи це тим, що в такому разі це означатиме прямий збройний конфлікт НАТО з Росією.