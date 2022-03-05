Блінкен: українці переможуть, а ми зробимо все, щоб це сталося якомога швидше

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість у перемозі українців у війні, яку розв’язала Росія, і наголосив, що Захід, зокрема США, має намір зробити «все можливе» для того, щоб ціна цієї перемоги «була якомога нижчою, і щоб це сталося якомога швидше».

Блінкен сказав про це на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 5 березня на кордоні України і Польщі, повідомив Держдепартамент.

«Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він стверджував, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість і цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Погоджуюся з міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. Ми хочемо зробити все можливе, щоб ціна була якомога нижчою, і щоб це сталося якомога швидше, але так чи інакше ми в цьому з Україною… Україна переможе», – сказав Блінкен.

Міністр Кулеба вкотре наголосив, що продовжує закликати країни НАТО закрити небо над Україною для польотів російської бойової авіації.

«Зараз ми перебуваємо на етапі, коли НАТО каже: ні, ми не збираємося – ми не збираємося цього робити. Прийде час. Знову ж таки, питання ціни. Українці, народ України платить ціну за небажання НАТО діяти», – наголосив міністр.

Держсекретар Блінкен, відповідаючи на запитання про те, чи нададуть США Україні винищувачі і штурмовики, заявив, що підтримка України зростатиме.

«Ми говоримо про все і працюємо над усім. Ми це робимо; міністр оборони Остін і його колега пан Резніков роблять це. Ми, знову ж таки, все дивимося, і, як я вже казав, підтримка України не тільки була безпрецедентною, вона не тільки триватиме – вона буде зростати», – заявив Блінкен.

Раніше з проханням запровадити над Україною безпольотну зону до НАТО звертався президент Володимир Зеленський, однак НАТО відповіло відмовою.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країни НАТО «прекрасно розуміють», що вони не можуть втручатися в ці події.

Раніше низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявили, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія ж наполягає, що обстрілює військову інфраструктуру.