Понад дві третини американців вважають, що НАТО має запровадити безполітну зону над Україною

Понад дві третини американців, опитаних Reuters/Ipsos, вважають, що Сполучені Штати мають співпрацювати з НАТО в питанні запровадження безполітної зони для захисту України від російських авіаударів.

Опитування відбулося у четвер і пʼятницю, 3 і 4 березня, прихильників закриття повітряного простору над Україною виявилося близько 74%.

Також 80% опитаних заявили, що Сполучені Штати мають припинити купувати російську нафту.

Опитування про Україну проводилося онлайн англійською мовою на всій території США. Соціологи отримали відповіді 831 дорослого, імовірна похибка становить 4%.

Адміністрація Байдена незмінно негативно відповідає на прохання про запровадження безполітної зони над Україною, оскільки побоюється, що в такому разі літаки США будуть змушені в небі над Україною збивати російські літаки, а це означає прямий конфлікт між двома ядерними державами.

3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 березня в Брюсселі заявив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що його літаки не повинні літати в повітряному просторі України, а війська НАТО не повинні бути присутніми в Україні під час війни з Росією, незважаючи на прохання Києва встановити заборонену для польотів зону над країною.

Столтенберґ визнав, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого, і найближчі дні, «ймовірно, будуть гіршими».

Росія у війні проти України активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, авіація Росії продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.