«Сьогодні російські окупанти втратили три штурмовики Су-25 і три гелікоптери» – Повітряні сили

За дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 гелікоптерів. Про це повідомляє ввечері 4 березня Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Сьогодні російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них – на Чернігівщині та один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків, 250 вертольотів.

Російська сторона ці дані поки не коментувала.

У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

Міністерство оборони Росії 2 березня вперше оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. У Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових і поранення 1597.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати російських військ станом на ранок 4 березня складають 9166 осіб вбитими і пораненими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.