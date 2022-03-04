Штаб ООС повідомив про обстріл Покровська касетними снарядами

Російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині касетними реактивними снарядами, повідомив штаб Операції Об’єднаних сил 4 березня.

«Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися», – йдеться в повідомленні.

Із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій військові попереджають, що гелеві підривники, які вийшли з касети, спрацьовують у період до 20 годин. Вони також реагують на зміну температури, тому штаб закликає не переміщувати снаряди.

«Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – військовий злочин», – зазначає командування ООС.

Напередодні Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні та намірі використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України». Росія також заперечує обстріли цивільних об’єктів.