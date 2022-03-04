Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Київщина: обстріл російськими «Градами» Бишева, бої за звільнення Макарова – фотогалерея

Увечері 3 березня російські війська обстріляли селище Бишів, що за кілька десятків кілометрів до Києва. Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені. Крім того у місті повністю зруйнований будинок культури. Навколо жодного військового об'єкту.

Тривалий час російські війська намагалися пройти через Макарів, що на Київщині, у бік столиці. Утім військові відкинули противника північніше і готуються рухатися у бік кордонів України. Нині там триває запеклий бій як і вздовж усієї лінії оборони, що пролягає північніше Києва.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.
Увечері 3 березня російські війська обстріляли з градів селище Бишів, що за кілька десятків кілометрів до Києва.&nbsp;Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
1 Увечері 3 березня російські війська обстріляли з градів селище Бишів, що за кілька десятків кілометрів до Києва. Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
Бишів, Київська область, 3 березня 2022 року
2 Бишів, Київська область, 3 березня 2022 року
Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені.&nbsp;Бишів, Київська область, 3 березня 2022 року
3 Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені. Бишів, Київська область, 3 березня 2022 року
Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
4 Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
У місті повністю зруйнований будинок культури. Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
5 У місті повністю зруйнований будинок культури. Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
Наслідки обстрілу з російських &laquo;Градів&raquo; селища Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
6 Наслідки обстрілу з російських «Градів» селища Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
7 Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року
Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста
8 Бишів, Київська область, 4 березня 2022 року.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста
Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
9 Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
Українські військові, Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
10 Українські військові, Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
11 Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
12 Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
Український військовий з джавелліном. Макарів, Київська областьб 4 березня 2022 року
13 Український військовий з джавелліном. Макарів, Київська областьб 4 березня 2022 року
Спалена російська військова техніка поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року
14 Спалена російська військова техніка поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року
Залишки спаленої російської військової техніки та тіло російського військового поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року
15 Залишки спаленої російської військової техніки та тіло російського військового поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року
Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
16 Макарів, Київська область, 4 березня 2022 року
Військові ЗСУ та члени територіальної оборони під Макаровом, Київська область, 4 березня 2022 року
17 Військові ЗСУ та члени територіальної оборони під Макаровом, Київська область, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
18 Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
19 Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
20 Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
21 Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
22 Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
23 Поблизу Макарова, Київської області, 4 березня 2022 року
Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
24 Поблизу Макарова, Київська область, 4 березня 2022 року
Залишки спаленої російської військової техніки та тіло російського військового поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року
25 Залишки спаленої російської військової техніки та тіло російського військового поблизу Макарова, Київська область. 4 березня 2022 року

БІЛЬШЕ

Зображення 16x9

Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG