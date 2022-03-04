Київщина: обстріл російськими «Градами» Бишева, бої за звільнення Макарова – фотогалерея

Увечері 3 березня російські війська обстріляли селище Бишів, що за кілька десятків кілометрів до Києва. Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені. Крім того у місті повністю зруйнований будинок культури. Навколо жодного військового об'єкту.



Тривалий час російські війська намагалися пройти через Макарів, що на Київщині, у бік столиці. Утім військові відкинули противника північніше і готуються рухатися у бік кордонів України. Нині там триває запеклий бій як і вздовж усієї лінії оборони, що пролягає північніше Києва.



Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.