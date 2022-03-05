Зеленський закликав окупований Донбас боротися разом з іншими українськими містами

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій Донбасу приєднуватися до боротьби українських міст проти російських військ. Він сказав про це у відеозверненні, оприлюдненому ввечері 5 березня.

«Донбас, зараз саме час! Ми звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто чує нас. Кому не стерли пам’ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться за свої права! За волю. За Україну. Разом із Херсоном. Разом із Бердянськом. Разом із Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього», – сказав президент.

«Я знаю, що багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить. Нібито нападатиме. Нібито знищуватиме. Брехуни на російському телебаченні говорять про це щодня. Це їхня робота – брехати щодня вам… Просто порівняйте Донецьк після восьми років війни і Харків після восьми днів війни… На те, що зробила Росія. Вона ж це зробила на ваших очах. Тож захищайтеся. Інакше вона забере ваші життя. І ваші будинки. Україна у своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки. І всі на Донбасі для нас завжди були і будуть українцями. Нашими людьми, нашими громадянами», – додав він.

Зеленський також наголосив, що спротив українців на тимчасово окупованих територіях дає впевненість у тому, що Українську державу буде відновлено.

«Херсон. Мелітополь. Бердянськ. Конотоп. Реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які щоденно виганяють окупантів. Своєю рішучістю. Своєю єдністю. Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів, – це Україна. Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо й не віддамо жодному ворогу», – заявив президент.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися 5 березня в Херсоні, Мелітополі, Бердянську. Люди тримали українські прапори і вимагали від російських солдатів, які зайшли в їхні міста, забиратися геть.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.