«Так зване захоплення Херсона – це достатньо випадкова подія» – Сергій Данилов

Чи прагне Росія здійснити на Херсонщини кримський сценарій? Чи можливе створення так званої «Херсонської народної республіки»? Чи розраховує Кремль на включення території Херсонщини до складу Росії після військового вторгнення ? Чи в змозі цим планам зараз протистояти Україна та жителі Херсонщини? Як далі можуть розвиватися події на Херсонщині? Про це говорили в новому спецвипуску програми «Війна на півдні» проєкту «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

У четвер, 3 березня, стала з'являтися інформація про те, що в Херсоні планується проведення проросійського мітингу. Зокрема у Херсонський ОДА повідомили, що в місто з анексованого Криму завезли автобуси з людьми у цивільному одязі. Їхнє завдання – створити постановочні мітинги та показати пропагандистську картинку для російських ЗМІ.

Це також зазначив президент України Володимир Зеленський . У своєму зверненні він закликав херсонців показати, «що це ваше місто».

. У своєму зверненні він закликав херсонців показати, «що це ваше місто». Наразі Херсон залишається без українських телеканалів в аналоговому мовленні. Місцеві жителі вмикають свої телевізори та бачать лише російські програми.

«Без телевізора росіяни не можуть перемогти»

«Херсонці зняли колону, яка заїхала до нашого міста в ній було багато автобусів, машин цивільних. І розповсюджувалась інформація, що це заїхали якісь «ряджені», нібито херсонці, які нібито отримуватимуть гуманітарну допомогу та проголошуватимуть «Херсонську народну республіку». Була й інша інформація, що ніби-то буде проголошено, що херсонці хочуть приєднатися до Криму. Ця інформація обурила багатьох наших містян», – розповів політолог з Херсона Дементій Білий.



За його словами, «ніхто з херсонців до Криму, до Росії не хоче, як і ніякої «Херсонської народної республіки».

В Херсоні жоден з політиків чи громадських діячів не проявив симпатії до окупантів

«У нас в Херсоні жоден з політиків чи громадських діячів не проявив симпатії до окупантів. Жодної квітки не було окупантам, які прийшли до нашого міста. Якщо з ними й спілкуються, то говорять: «Забирайтесь геть! Ви – окупанти. Ми вас сюди не кликали!» – стверджує Білий.



Він також зазначив, що виключення українського мовлення в регіоні свідчить про те, що втілювати свої сценарії Росія може тільки «шляхом брехні та пропаганди»: «Ми бачимо, що без телевізора росіяни не можуть перемогти і вони спершу захоплюють місто, потім вони включають телебачення, щоб розповсюджувати свою брехню на нас. Бо вони інакше не можуть».

Політолог каже, що ситуація постійно змінюється, але інформація російської сторони про те, що вони взяли місто під свій повний контроль – це неправда.

«Вулицями їздять озброєні терористи у російській формі, які поставили свої БТР та військову техніку на перехрестях, які погрожують херсонцям, стріляють в них. В перші два дні було дуже багато загиблих мирних херсонців: жінка йшла до аптеки, її застрелили в спину автоматною чергою, їхала машина – застрелили всіх, хто був в машині, дівчина 17 років зникла, їхала родина машиною намагались прорватись з села Зеленівка до Херсона – всю сім'ю розстріляли. Таких випадків багато», – розповідає Дементій Білий. (З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про ці свідчення чи незалежно їх перевірити.).

Херсонців надихає українська армія

Про настрої громади Херсона «Новини Приазов’я» також розпитали волонтерку та місцеву депутатку Оксану Погомій. Вона, зокрема, підтвердила, що поява «вєжлівих чоловічків» у місті супроводжувалась жертвами серед мирного населення: «Коли вони зайшли у перший день, у нас були жертви і серед цивільних, і серед тих хлопців, котрі намагалися кидати коктейлі Молотова. Їх розтрощили». (З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про ці свідчення чи незалежно їх перевірити.)

Разом з цим вона не помічає серед місцевого населення бажань приєднуватися до складу Росії.

Більша частина депутатів залишається в місті – працює і допомагає, хто як може

«Я не бачу таких настроїв, щоби хтось бурчав «що ви, Росія, така гарна». Ні. Навпаки, люди кажуть «Я не думав, що Росія нападе», другий каже «Я не думав, що українська армія така сильна. Ми бачимо, як наша українська армія бореться. Ми дивимося на них і знаємо, що нас визволять», – додала Погомій, зазначивши, що більша частина депутатів залишається в місті – «працює і допомагає, хто як може».

«Ситуація небезпечна, але не безнадійна»

На думку українського політолога, експерта Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, поточна ситуація на півдні України «загрозлива, небезпечна, але не безнадійна».

«Річ у тім, що найбільші успіхи, щоб говорити про просування, про контроль якогось умовного простору, спостерігаються саме на півдні. І тільки на півдні ми бачимо окремі населені пункти та території, де встановлено окупаційний режим. Наприклад, Нова Каховка, де в окремі сектори міста заборонено в’їзд чи прохід місцевого населення, де стріляють без попередження», – прокоментував Данилов.

Саме на півдні пробують розіграти сценарій утворення якихось псевдореспублік

«Одночасно саме на півдні пробують розіграти сценарій утворення якихось псевдореспублік, перехоплюють мовлення, намагаються контролювати мобільний трафік, створюють картинку поширення гуманітарної допомоги та інші пропагандистські інструменти, які свідчать про готовність хоч щось інвестувати в ці території», – додав він, пояснивши інвестування «створенням видимості, уявлення про те, що окупанти, агресори там залишаться».

Він вважає, що у російської сторони «не вистачає ресурсів на окупацію».

«Це дуже чітко вже на сьогоднішній момент видно. Йдуть рейдові захоплення, вони (російські військові – ред.) фактично контролюють тільки дороги, встановлюють деінде блокпости для перевірки тих, хто проїжджає. Йдуть уперед, а на повноцінний окупаційний режим сил катастрофічно не вистачає», – наголосив Данилов.

Він також вважає, що у керівництва Кремля не було повноцінного плану відносно захоплення України.

Є банда, яка захопила місто... Насправді нічого не контролюється або контролюється в дуже невеликій мірі

«Якщо десь щось вдалось – давайте спробуємо один варіант. Не пройшло – ну добре. Відступимо, чи його (план – ред.) змінимо». Інакше не було б такої кількості хаотичних кроків. Мені взагалі видається, що, наприклад, так зване захоплення Херсона – це достатньо випадкова подія», – вважає експерт.

Про це свідчить хаотична поведінка російських військових на Херсонщині.

«Є банда, яка захопила місто, і є хтось, хто підхопив це і намагається створити враження у херсонців про окупацію. Саме враження, саме уявлення про те, що все контролюється. Насправді нічого не контролюється або контролюється в дуже невеликій мірі», – додав він.

Коли ти збираєшся окупувати, ти не ставиш міни. Це ти робиш перед тим, як втекти

Данилов вказує на повідомлення про мінування, про розтяжки, які з’явилися, наприклад, біля будівлі херсонського філіалу «Суспільного».

«Тобто коли ти збираєшся окупувати, ти не ставиш міни. Це ти робиш перед тим, як втекти. Вони дуже не впевнені в собі», зауважує експерт.



За інформацією Данилова, Нову Каховку російські сили «контролюють достатньо жорстко» через Північно-Кримський канал, яким хочуть постачати Крим водою.



«Вони це зробили не тому, що вони це продумали, а тому, що десь було написане. Так само шукали місто Цюрупинськ в Херсонській області, не знаючи, що воно давно перейменоване в Олешки. І це свідчить про вкрай низьку підготовку цієї авантюри путінськими генералами з одного боку, про вкрай неакуратне планування і відсутність бачення, що робити. Тобто це відповідь на емоційне бажання Путіна знищити Україну. А далі що – невідомо», – зазначає експерт.

Що далі може бути з Херсонщиною?

Данилов каже, що прогнозувати розвиток подій на Херсонщині складно: «Наприклад, східна частина Херсонщини, Генічеський район. Там, де очевидно є колаборанти з-поміж місцевих депутатів чи районної ради, чи Генічеської територіальної громади, вони будуть пробувати зображати лояльність агресору і пропонувати свої послуги, але поруч – Мелітополь, який виконує напівстоличні функції для Генічеська. Генічани їдуть в Мелітополь отримати послугу чи робити закупки».

Немає тої впевненості в Росії, яка була у 2014 році. Немає впевненості в голосі Путіна

Експерт наголошує, що для росіян супротив Мелітополя є несподіваним.

«На превеликий подив для агресора – росіян, в Мелітополі відбуваються масові, практично щоденні акції протесту, і вони не знають, що з цим робити. І генічани на це дивляться: і істеблішмент, і бізнесмени. Всі дивляться по телевізору чи в інтернеті, що «щось іде не так». Немає тої впевненості в Росії, яка була у 2014 році. Немає впевненості в голосі Путіна (президент РФ Володимир Путін – ред.), немає впевненості в голосі Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу – ред.)», – аналізує Данилов.

Таке враження, що вони кримський сценарій дуже неакуратно відпрацьовують

На його думку, «навіть найбільш недалекі та проросійські діячі відчувають, що зараз все пішло не так. І це створює у них когнітивний дисонанс».

«Ув’язатися в цю авантюру можуть. Людей надзвичайно недалеких і серед істеблішменту вистачає, але для значної частини – це сигнал: сидіти тихо. Значить, під дулом пістолета можна буде організувати картинку чи то приєднання, чи то «референдуму». Таке враження, що вони кримський сценарій дуже неакуратно, наприклад, у Генічеську відпрацьовують. Можуть кинути в будь-який момент», – вважає Данилов

Він вказує на те, що спротив росіянам не припиняється по всьому Приазов’ю: Бердянськ, Приморськ, Мелітополь.

Південь показав, що це Україна

«Ситуація значною мірою залежить від збройних сил України. Ситуація, в Мелітополі зокрема і навколо Києва. Південний напрямок – це дуже важливий, але другорядний напрямок. Все дуже непевне, тому я не берусь прогнозувати. Я можу твердо сказати, що південь України показав, що це [дійсно] Україна. І ніякої красивої картинки в агресора не буде ні для внутрішнього споживання, ні для світу», – певен експерт.

Данилов каже, що постійно спілкується з багатьма жителями Херсонщинb і бачить однозначний настрій: «Або ховатися, або боротися, але все одно вірність прапору є. І це треба враховувати».