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Політика

Хто і чому зірвав «зелений коридор» на Херсонщині?

Керівництво Херсонської області стверджує, що російська сторона раптово відмовилася надавати «зелений коридор»

Домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвано, заявив 4 березня голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. За його даними, українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. Що завадило постачанню продуктів та товарів жителям, – Лагута розповів в інтерв’ю проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).

– Чому зірвався «зелений коридор»?

– Область, ви знаєте, в облозі. Сьогодні прийшов гуманітарний вантаж із Криму. Зараз стоїть у центрі, готується до роздачі. Ми за цей час сформували 18 фур, які готові у Дніпропетровську, Кривому Розі. На найвищому рівні займалася влада, я постійно виходжу в Zoom з Офісом президента. Сьогодні (представники російських військ – ред.) мали дати (зелений – ред.) коридор – не дали. Відповідь була такою (не мені, а вищим посадовцям): «Ми самі забезпечимо гуманітарні вантажі». Щойно намагалися роздавати «гуманітарку» в центрі Херсона. Саме сьогодні місцеве телебачення підключено до російського.

– Як ви вважаєте, що центральна влада могла б зробити? Що можна зробити у поточній ситуації?

– Я не можу коментувати своє керівництво (Офіс президента України – ред.). Поки що я – керівник області. Навіть якщо це такий уряд у вигнанні, але я – керівник області. Я з п'ятої ранку четверга (24 лютого - ред.) кричу, що вони заходять через два КПВВ (з анексованим Кримом – ред.), йдуть, та йдуть тисячами колон. І кричу: «Висадіть міст!».

– Ми правильно розуміємо, ви зараз у екзилі, у вигнанні?

Знищені всі документи, «секретки», особисті справи і навіть трудові книжки людей
Геннадій Лагута

– Ми зараз, усі ОДА – усі на зв'язку. Координуємо ОДА, територіальні громади. Я не можу сказати ні про кого «зрадник». Усі працюють, усі виживають: і мери, і голови територіальних громад. І розмови «комунікують з окупантом, не комунікують» – я не знаю, я не спецслужба, не прокурор. Я знаю, що люди мають виживати. Ми – ОДА, вертикаль президента – щоб уникнути провокацій, загибелі людей, залишили ОДА як тільки місто було захоплено.
Будівля ОДА дісталася окупанту: стіни, меблі та кабінети. Знищені всі документи, «секретки» (конфіденційна інформація – ред.), особисті справи і навіть трудові книжки людей, яких ми не могли знайти (щоб видати їм документи на руки – ред.).

– Як ви вважаєте, плани Кремля – це створення «Херсонської народної республіки»?

– Така інформація ходить, але враховуючи, що це наша область, і ми там скрізь (маємо – ред.) очі та вуха, у мене щомиті відео, поки що жодних мітингів (за створення «ХНР» або приєднання до Росії – ред.) я не бачив. З четверга, з п'ятої ранку, я даю тільки перевірену інформацію. З десяти джерел – рух техніки, про те, що відбувається, хто заходить (на територію Херсонської області з анексованого Криму – ред.), куди заходить, і доповідаю це керівництву держави. Поки що я не бачив якихось мітингів. Щойно буде щось – я одразу передам. Я не буду людиною, яка під автоматом або під якимось уколом, ворожим, окупантським, вийде на телеканали (і оголосить про здачу області – ред.), тому при заході (російських військ – ред.) до міста ми покинули будівлю ОДА. Решту я вам сказав. Херсон – це Україна.

  • В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.
  • Російська армія бомбардує і обстрілює українські міста, іде постійна атака із намаганням взяти під контроль Київ.
  • Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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