Хто і чому зірвав «зелений коридор» на Херсонщині?

Домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвано, заявив 4 березня голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. За його даними, українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. Що завадило постачанню продуктів та товарів жителям, – Лагута розповів в інтерв’ю проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).



– Чому зірвався «зелений коридор»?

– Область, ви знаєте, в облозі. Сьогодні прийшов гуманітарний вантаж із Криму. Зараз стоїть у центрі, готується до роздачі. Ми за цей час сформували 18 фур, які готові у Дніпропетровську, Кривому Розі. На найвищому рівні займалася влада, я постійно виходжу в Zoom з Офісом президента. Сьогодні (представники російських військ – ред.) мали дати (зелений – ред.) коридор – не дали. Відповідь була такою (не мені, а вищим посадовцям): «Ми самі забезпечимо гуманітарні вантажі». Щойно намагалися роздавати «гуманітарку» в центрі Херсона. Саме сьогодні місцеве телебачення підключено до російського.



– Як ви вважаєте, що центральна влада могла б зробити? Що можна зробити у поточній ситуації?

– Я не можу коментувати своє керівництво (Офіс президента України – ред.). Поки що я – керівник області. Навіть якщо це такий уряд у вигнанні, але я – керівник області. Я з п'ятої ранку четверга (24 лютого - ред.) кричу, що вони заходять через два КПВВ (з анексованим Кримом – ред.), йдуть, та йдуть тисячами колон. І кричу: «Висадіть міст!».



– Ми правильно розуміємо, ви зараз у екзилі, у вигнанні?

Знищені всі документи, «секретки», особисті справи і навіть трудові книжки людей

– Ми зараз, усі ОДА – усі на зв'язку. Координуємо ОДА, територіальні громади. Я не можу сказати ні про кого «зрадник». Усі працюють, усі виживають: і мери, і голови територіальних громад. І розмови «комунікують з окупантом, не комунікують» – я не знаю, я не спецслужба, не прокурор. Я знаю, що люди мають виживати. Ми – ОДА, вертикаль президента – щоб уникнути провокацій, загибелі людей, залишили ОДА як тільки місто було захоплено.

Будівля ОДА дісталася окупанту: стіни, меблі та кабінети. Знищені всі документи, «секретки» (конфіденційна інформація – ред.), особисті справи і навіть трудові книжки людей, яких ми не могли знайти (щоб видати їм документи на руки – ред.).

– Як ви вважаєте, плани Кремля – це створення «Херсонської народної республіки»​?

– Така інформація ходить, але враховуючи, що це наша область, і ми там скрізь (маємо – ред.) очі та вуха, у мене щомиті відео, поки що жодних мітингів (за створення «ХНР» або приєднання до Росії – ред.) я не бачив. З четверга, з п'ятої ранку, я даю тільки перевірену інформацію. З десяти джерел – рух техніки, про те, що відбувається, хто заходить (на територію Херсонської області з анексованого Криму – ред.), куди заходить, і доповідаю це керівництву держави. Поки що я не бачив якихось мітингів. Щойно буде щось – я одразу передам. Я не буду людиною, яка під автоматом або під якимось уколом, ворожим, окупантським, вийде на телеканали (і оголосить про здачу області – ред.), тому при заході (російських військ – ред.) до міста ми покинули будівлю ОДА. Решту я вам сказав. Херсон – це Україна.