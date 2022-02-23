Херсон вийшов на віче проти «русской весни» – фото

Ввечері 23 лютого жителі Херсона з українськими прапорами вийшли на віче на центральну площу Свободи, виступаючи проти «русской весни», повідомляє кореспондент проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).

Люди співали гімн України, закликали об’єднуватися, обговорювали проведення вишколів у Херсоні, узгоджували свої подальші дії та необхідну волонтерську допомогу армії, говорили про запис до територіальної оборони.

Містяни кажуть, що «іншого часу відстояти Херсонщину може не бути» та «якщо ми зараз не згуртуємося, завтра тут буде «русская весна».

«У 2014 році ми Херсонщину відстояли. Сьогодні тут зібралися ті, кому не все одно, кому треба, щоб Херсон був українським. Я вже літня людина, але якщо буде треба, я замість своїх інструментів лікаря, візьму автомат і рука у мене не дрогне», – сказав в коментарі лікар та волонтер Ігор Анохін.

«У нас війна розпочалася 8 років тому. Я так відповідаю кожному, але повз когось вона пройшла, і вони нарешті можливо схаменулися, я дуже на це сподіваюся. Я знаю, що ті, хто прийшли сьогодні сюди, це ті, хто буде стояти. Стояти за Україну. «Україна понад усе» – це не просто гасло, яке придумали, щоб казати на мітингу. «Україна понад усе» – це те, за що ми стоїмо: це наші онуки, наші діти, це ті нащадки, котрі будуть жити тут, в Україні, а не в Російській Федерації, як того хоче Путін», – сказала ще одна учасниця акції Оксана Погомій.



Люди, які зібралися на віче, зазначили, що не тільки Херсон, а й область повинні об’єднатися в своєрідний «штаб спротиву капітуляції».

«Що ми вже робимо. Сьогодні нам потрібна не надзвичайна ситуація на території Херсонської області, а Херсонська область повинна вже мати військово-цивільну адміністрацію для того, щоб вирішувати питання безпекового і оборонного характеру», – вважає координатор Херсонської самооборони Інна Усачова.

Сьогодні голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута анонсував організацію і проведення навчальних зборів резервістів у батальйонах і бригадах територіальної оборони.

У Маріуполі ввечері 22 лютого жителі міста зібралися на акцію через визнання Росією «державами» районів Донецької та Луганської областей, які контролюють незаконні збройні угруповання.

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого. Верховна Рада затвердила це рішення.