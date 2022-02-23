Влада Херсонщини розповіла про безпекову ситуацію в області через дії Росії

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута анонсував організацію і проведення навчальних зборів резервістів у батальйонах і бригадах територіальної оборони. Як повідомляє кореспондент програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода, він сказав про це 23 лютого на брифінгу щодо безпекової ситуації в регіоні і життя під час надзвичайного стану.

«Ці навчання будуть проводитися протягом 30 днів. Воєнний стан наразі не обговорюється, як і рішення про мобілізацію... Комендантська година на територіях областей та міст не вводиться, допоки не буде ухвалене відповідне рішення», – сказав Лагута.

Очільник області закликав жителів Херсонщини «довіряти новинам лише з офіційних джерел інформації». За його словами, відтепер щодня о 10-ій годині ранку будуть проводитися брифінги оперативного штабу, де будуть повідомляти «про всі наступні кроки і рішення».

«Окремо зазначу, що для звичайних громадян по факту нічого не зміниться зараз. Хіба що люди можуть побачити більше перевірок на дорогах, більше контролю на вулицях та навколо державних установ, спеціальних об’єктів держави та економіки, інфраструктурних об’єктах», – додав голова Херсонської області

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко повідомив, що на даний час по області придатні для використання 85% укриттів.

«Це не те що «люкс-класу», а придатні для використання 85%», – сказав Якименко.

Чиновник зазначив, що на сайтах органів влади Херсонської області розміщені посилання на методику, що робити при надзвичайних ситуаціях. За його словами, там також є мапа укриттів.

Відповідаючи на питання ЗМІ щодо ситуації на КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, голова ОДА повідомив, що «ніяких окремих заходів не буде».

Разом із цим, начальник 79-го прикордонного загону Костянтин Барбашов зазначив, що російські військові проводять навчання в окупованому Криму, через що жителі сіл, що розташовані на Арабатській стрілці, чують постріли.

«Ніякої небезпеки для жителів Херсонщини ці навчання окупантів не становлять», – додав він.

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого. Верховна Рада має затвердити це рішення.