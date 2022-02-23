Зеленський: кроки військових будуть чіткі, їх «буду знати тільки я і наша армія»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-якого сценарію розвитку подій, однак деталі її дій не розголошуватимуться. Про це голова держави заявив представникам ЗМІ 23 лютого за результатами зустрічі з президентами Польщі і Литви у Києві.

«Чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності й захисту нашої держави буду знати тільки я і наша армія. І, повірте, ми до всього готові», – сказав Зеленський.

Він додав, що не може прогнозувати особисті рішення президента Росії чи дії підконтрольних Москві формувань на окупованих територіях Донбасу.

За словами Зеленського, оскільки Будапештський меморандум вже не працює, Україна потребує нових безпекових гарантій.

«Не є секретом, що «Будапешт» не працює. Ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, вже зараз», – сказав президент.

Він заявив, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, має бути Росія.

«Це не секрет, я багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл перемовин і говорити. Тому що це питання діалогу, а не питання умов тощо», – додав Зеленський.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.