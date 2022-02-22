У Бердянську розпочалася серія вишколів для громадянського населення. Навчання відбуваються в межах всеукраїнської кампанії «Не панікуй! Готуйся». Військові – учасники АТО – вчать користуватися зброєю, розказують, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Представники Товариства Червоного Хреста вчать надавати першу медичну допомогу.

Організатор підготовчих занять громадська спілка «Вільна громада – комфортне місто» спільно з територіальною обороною Бердянська. Зброю, з якою проходять тренування, надала бердянська територіальна оборона, дещо належить самій громадській спілці, залучені макети не є бойовими. Крім уроків користування зброєю проходять лекції з мінної небезпеки.

Українські військові розповідають жителям Бердянська про різновиди гранат і мін – з чого вони складаються та як працюють. Головна мета таких лекцій – навчити людей відрізняти вибухові пристрої, аби вони могли надавати найбільш точну інформацію.

Хтось приходить на вишкіл щоб навчитися користуватися зброєю, а хтось – згадати, як це робиться.



«Я давно вже не збирала-розбирала автомат, навіть забулася як це робиться – по-перше. По-друге, я вважаю, що це на сьогодні найнеобхідніші, мабуть, компетенції, які мають бути у людини на всяк випадок», – сказала кореспондентці Новин Приазов’я відвідувачка вишколу, голова ГО «Просвіта», вчителька Бердянського муніципального ліцею Ольга Войникова.



Вона зазначила, що більшість знайомих з її оточення не знають, як діяти в разі військового нападу: «Мені телефонують дуже багато моїх знайомих, моїх учнів і питають, Ольга Сергіївна, що буде, що робити в такому випадку. Але опитуючи своїх дітей, точно знаю, що в нашому місті лише одиниці зібрали тривожну валізку. В більшості люди не планують виїжджати».

Проводити навчання планують регулярно – доти, доки є попит серед бердянців, а охочих чимало, зазначив голова громадської спілки Ігор Касьянов: «До цього ми проводили лекції в двох школах міста і планували обійти всі школи з цими лекціями. Але був карантин, і поки що ми по школах не ходимо».

Він підкреслив, що відвідування лекцій абсолютно безплатне.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».