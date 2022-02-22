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Суспільство

«Не панікуй! Готуйся»: як у Бердянську вчаться захищатися та давати відсіч ворогу

Бердянців вчать збирати та розбирати автомат

У Бердянську розпочалася серія вишколів для громадянського населення. Навчання відбуваються в межах всеукраїнської кампанії «Не панікуй! Готуйся». Військові – учасники АТО – вчать користуватися зброєю, розказують, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Представники Товариства Червоного Хреста вчать надавати першу медичну допомогу.

Проводити навчання планують регулярно – доти, доки є попит серед бердянців
Проводити навчання планують регулярно – доти, доки є попит серед бердянців

Організатор підготовчих занять громадська спілка «Вільна громада – комфортне місто» спільно з територіальною обороною Бердянська. Зброю, з якою проходять тренування, надала бердянська територіальна оборона, дещо належить самій громадській спілці, залучені макети не є бойовими. Крім уроків користування зброєю проходять лекції з мінної небезпеки.

Військові розповідають жителям Бердянська про різновид гранат і мін
Військові розповідають жителям Бердянська про різновид гранат і мін

Українські військові розповідають жителям Бердянська про різновиди гранат і мін – з чого вони складаються та як працюють. Головна мета таких лекцій – навчити людей відрізняти вибухові пристрої, аби вони могли надавати найбільш точну інформацію.

Головна мета лекцій – навчити людей відрізняти вибухові пристрої
Головна мета лекцій – навчити людей відрізняти вибухові пристрої

Хтось приходить на вишкіл щоб навчитися користуватися зброєю, а хтось – згадати, як це робиться.

«Я давно вже не збирала-розбирала автомат, навіть забулася як це робиться – по-перше. По-друге, я вважаю, що це на сьогодні найнеобхідніші, мабуть, компетенції, які мають бути у людини на всяк випадок», – сказала кореспондентці Новин Приазов’я відвідувачка вишколу, голова ГО «Просвіта», вчителька Бердянського муніципального ліцею Ольга Войникова.

Вона зазначила, що більшість знайомих з її оточення не знають, як діяти в разі військового нападу: «Мені телефонують дуже багато моїх знайомих, моїх учнів і питають, Ольга Сергіївна, що буде, що робити в такому випадку. Але опитуючи своїх дітей, точно знаю, що в нашому місті лише одиниці зібрали тривожну валізку. В більшості люди не планують виїжджати».

Зброю, з якою проходять тренування, надала бердянська територіальна оборона
Зброю, з якою проходять тренування, надала бердянська територіальна оборона

Проводити навчання планують регулярно – доти, доки є попит серед бердянців, а охочих чимало, зазначив голова громадської спілки Ігор Касьянов: «До цього ми проводили лекції в двох школах міста і планували обійти всі школи з цими лекціями. Але був карантин, і поки що ми по школах не ходимо».

Він підкреслив, що відвідування лекцій абсолютно безплатне.

Одеські активісти тренувались поводитись зі зброєю та штурмувати будинки – їх кликали до тероборони (фоторепортаж)
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Одеські активісти тренувались поводитись зі зброєю та штурмувати будинки – їх кликали до тероборони (фоторепортаж)

Під Одесою близько сотні активістів навчались поводитись зі зброєю, працювати групами для штурму будівлі та рухатись на пересіченій місцевості
  • В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.
  • Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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