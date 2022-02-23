ЄС оголосив санкції проти Росії: у списку 351 депутат Держдуми, ще 27 посадовців і організацій

Європейський союз 23 лютого оголосив про пакет санкцій у відповідь на «визнання» Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і рішення російського президента Володимира Путіна про виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

Як йдеться в повідомленні, узгоджений сьогодні пакет передбачає запровадження санкцій проти 351 депутата Держдуми Росії, який проголосував за звернення до Путіна про «визнання незалежності» «ДНР» і «ЛНР», а також проти 27 високопоставлених осіб і організацій, «які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».

Серед цих осіб – члени уряду, які були залучені до незаконних рішень; банки і бізнесмени/олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території Донеччини та Луганщини або отримують від них вигоду; військові посадовці, які відігравали роль у вторгненні і дестабілізаційних діях; та особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів особам й організаціям, включеним до переліку, а також заборону на поїздки і транзит через територію ЄС.

Крім того, сьогоднішнє рішення передбачає, зокрема, заборону на ввезення товарів із непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, обмеження на торгівлю й інвестиції, пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг і заборону на експорт окремих товарів і технологій.

Рада ЄС також вирішила запровадити санкції для обмеження доступу РФ до фінансових ринків і капіталів.

Як йдеться в повідомленні, відповідні нормативно-правові акти, включаючи імена осіб, проти яких запроваджені санкції, будуть опубліковані найближчим часом в Офіційному журналі.

У своїй заяві ЄС також закликав Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду територій Донецької і Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватися міжнародного права і повернутися до дискусій у «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі.

ЄС також «готовий швидко ухвалити більш широкі політичні й економічні санкції у разі потреби».

Перелік, який опинився в розпорядженні редакції Радіо Свобода, свідчить про те, що, крім 351 депутата Державної думи, які підтримали рішення щодо визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі «державами», під обмеження Єврокомісії потрапляють:

міністр оборони Росії Сергій Шойгу та ще кілька членів уряду

голова адміністрації президента Володимира Путіна Антон Вайно

представники військового командування, зокрема, командувач російського військово-морського флоту Микола Євменов

власник приватної військової компанії Євген Пригожин

голова правління банку «ВТБ банк»

головна редакторка мережі RT Маргарита Симоньян

речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова

російський телеведучий Володимир Соловйов

Із компаній – це банки «Росія», «ВЕБ.РФ» та «Промзв’язокбанк».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.