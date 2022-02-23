Зеленський, Дуда та Науседа підписали заяву про визнання європейської перспективи України

Президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа підписали спільну заяву у Маріїнському палаці 23 лютого. Як заявив Зеленський, документ містить підтрмику надання України статусу держави-кандидата на вступ до Європейського союзу.

Президент України подякував польському та литовському колегам за підтримку Києва, зокрема – Польщі як голові в ОБСЄ за оперативне скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ на тлі загострення російської агресії.

Водночас Зеленський зазначив, що Україну могли б підтримати «конкретні кроки» з боку Європейського союзу.

«Ми вважаємо, що сьогодні це дуже важливий сигнал для українського суспільства, для об’єднання наших держав. Я вдячний, що ви, панове поважні президенти, поділяєте цю думку. Підтвердження цьому є закріплене в нашій спільній заяві підтримки України з боку Литви й Польщі в питанні надання нашій державі статусу кранїни-кандидата», – сказав президент України.

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Анджей Дуда вказав на те, що його та Науседи приїзд до Києва є виявом підтримки перед обличчям російської загрози. Він вказав на те, що Польща та Литва також межують із Росією.

«На жаль, вони (Росія – ред.) є загрозою не лише ля України, але й для всього нашого регіону, для східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу. Тому ми обмінялися даними про наші дії, ініціативи, переговори, які проводимо... На наших очах нищиться система архітектури безпеки Європи, яка останні десятиліття гарантувала спокій. Це час тесту для європейської солідарності, але також для єдності ЄС і НАТО», – заявив Дуда.

Він повторив, що Варшава засуджує рішення Росії визнати «незалежність» угруповань, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей.

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«Україна заслуговує на те, щоб отримати статус держави, що кандидує до ЄС. Разом із президентом Науседою будемо робити все, що в наших силах, щоб досягнути цієї мети», – сказав президент Польщі.

Гітанас Науседа, своєю чергою, зазначив, що дії Москви «не є приводом для подиву», і засвідчив підтримку України з боку Литви. Він привітав санкції з боку Європейського союзу, США та інших держав і закликав НАТО знову «подати чіткий сигнал», що воно не змінюватиме свою політику щодо свободи приєднання до Альянсу на вимогу Москви.

«У нашій тристоронній декларації визначено: Україна продемонструвала неабиякі зусилля з реформування країни, і підтвердила серйозність своїх намірів приєднатися до Євросоюзу. Ми як країна готові підтримати цей рух для України. Я вважаю, що наші партнери зможуть передати цей потужний сигнал. Я зроблю все, що від мене залежить, аби голос Литви був чітким і зрозумілим», – пообіцяв він.

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21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.