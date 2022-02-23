Шмигаль привітав зупинку сертифікації «Північного потоку-2» і закликав до його повної заборони

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав рішення Німеччини щодо зупинки сертифікації газопроводу «Північний потік-2» і закликав повністю заблокувати його запуск. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 23 лютого.

«Україна закликає весь цивілізований світ дати консолідовану відповідь на агресивні дії та посилити санкції проти агресора. У фінансовому, банківському енергетичному, технологічному секторах. Ми вітаємо рішення Німеччини призупинити сертифікацію «Північного потоку-2» і закликаємо до його повної заборони», – сказав голова уряду.

Шмигаль також висловив вдячність Європейському Союзу, Сполученим Штатам та іншим країнам, які запровадили додаткові санкції проти Росії.

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«В цей же час ми чітко говоримо, що українська армія готова в будь-який момент давати відсіч ворогу», – додав він.

Прем’єр-міністр також анонсував активізацію підтримки переселенців з окупованих територій. За його словами, найближчим часом уряд представить нові пільги, які стосуються внутрішньо переміщених людей – «від вищої освіти до компенсації за житло та до пенсійного забезпечення».

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

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22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.