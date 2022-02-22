Кулеба привітав зупинку сертифікації «Північного потоку-2» Німеччиною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2». Він прокоментував рішення Берліна в своєму твітері 22 лютого.

Кулеба назвав цей крок правильним «з моральної, політичної та практичної точки зору».

«Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить», – зазначив міністр.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

Читайте також: Росія «вийшла з Мінських домовленостей» – Верховна Рада

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.

Олаф Шольц раніше ухилявся від прямої відповіді на запитання про санкції щодо «Північного потоку».