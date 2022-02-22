Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2» – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав». Про це він повідомив 22 лютого на пресконференції.

Шольц заявив, що Росія порушила свої міжнародні домовленості та вдалася до «незбагненного, невиправданого» кроку, визнавши незалежність територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

На запитання щодо залежності Берліна від російського газу голова уряду сказав, що «Німеччина має намір диверсифікувати імпорт газу спільно з іншими європейськими країнами, а також продовжує працювати над розвитком відновлюваних джерел енергії».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.

Олаф Шольц раніше ухилявся від прямої відповіді на запитання про санкції щодо «Північного потоку».