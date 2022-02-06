Німеччина знову відмовилася надати зброю Україні – міністр оборони ФРН

Німеччина на тлі повідомлень про зростання російських військ біля кордонів України знову відмовилася постачати зброю українським військовим.

Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю виданням групи Funke.

«Позиція федерального уряду була чіткою навіть у попередні законодавчі періоди і полягає у тому, що ми не постачаємо зброю кризові райони, щоб запобігти подальшій ескалації», – сказала Ламбрехт.

За її словами, є можливість вирішити конфлікт довкола України мирним шляхом, оскільки поновилися переговори в «нормандському» форматі та у рамках Ради Росія-НАТО.

«Зараз наше завдання – знизити ескалацію», – додала Ламбрехт.

МЗС України у січні викликало посла Німеччини у Києві. Серед іншого, Анці Фельдгузен було висловлено глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.