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Німеччина знову відмовилася надати зброю Україні – міністр оборони ФРН

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт

Німеччина на тлі повідомлень про зростання російських військ біля кордонів України знову відмовилася постачати зброю українським військовим.

Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю виданням групи Funke.

«Позиція федерального уряду була чіткою навіть у попередні законодавчі періоди і полягає у тому, що ми не постачаємо зброю кризові райони, щоб запобігти подальшій ескалації», – сказала Ламбрехт.

За її словами, є можливість вирішити конфлікт довкола України мирним шляхом, оскільки поновилися переговори в «нормандському» форматі та у рамках Ради Росія-НАТО.

«Зараз наше завдання – знизити ескалацію», – додала Ламбрехт.

МЗС України у січні викликало посла Німеччини у Києві. Серед іншого, Анці Фельдгузен було висловлено глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

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