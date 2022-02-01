Берлін дає Путіну набої в зброю – премʼєр Польщі в Києві про «Північний потік-2»

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький укотре закликав Берлін не сертифікувати газопровід «Північний потік-2», яким Росія має намір доправляти газ до Німеччини в обхід України та Польщі. Про це голова польського уряду заявив 1 лютого в Києві на спільній пресконференції після завершення переговорів із українським колегою Денисом Шмигалем.

«Геополітичною загрозою є газопровід «Північний потік-2». Це потужна загроза нашій частині Європи. У звʼязку з цим ми апелюємо з паном премʼєр-міністром (України Денисом Шмигалем – ред.) до Німеччини, щоб вона не запускала цей газопровід, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Дорогі наші німецькі партнери! Не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а другою рукою підписувати сертифікаційні документи «Північного потоку-2». Санкціонуючи роботу «Північного потоку-2», Німеччина дає Путіну набої в зброю, якою він потім зможе шантажувати Європу», – наголосив Моравецький.

Денис Шмигаль запропонував Польщі використовувати українські потужності зберігання природного газу.

«Двосторонню взаємодію ми будемо зосереджувати у протидії політичному проєкту «Північний потік-2». Також ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими компаніями, європейськими компаніями у підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема, з LNG-терміналів, які розташовані на території Польщі», - сказав Шмигаль.

З Матеушем Моравецьким 1 лютого мав зустріч і президент України Володимир Зеленський, повідомляє сайт глави держави. За цим повідомленням, Зеленський висловив подяку президенту Анджею Дуді, уряду Польщі й особисто Матеушу Моравецькому за оборонну допомогу Україні на тлі поточних викликів.

«Ми цінуємо цю підтримку й завжди памʼятатимемо про це», – наголосив Зеленський.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький 1 лютого відвідав Київ. Це перший його візит в Україну на посаді глави уряду, яку він обіймає з грудня 2017 року. Восени минулого року прем’єр-міністри України і Польщі зустрічалися під час Економічного форуму в польському Карпачі.

Підводний трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, контрольований російською державною газовою компанією «Газпром», був завершений у вересні 2021 року після років суперечок, але досі не отримав схвалення регуляторних органів Німеччини.

Трубопровід у Балтійському морі має подвоїти поставки російського газу до Німеччини, що, за словами найбільшої економіки ЄС, необхідно для того, щоб допомогти їй відмовитися від вугілля і ядерної енергетики.

Але критики стверджують, що «Північний потік-2» посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві перенаправляти експорт газу в обхід України, позбавляючи країну транзитних виплат у мільярди доларів на рік.