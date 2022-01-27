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Кувалдою по «Північному потоку-2»: у Празі протестували під німецьким і російським посольствами (відео)

Кувалдою по «Північному потоку-2»: у Празі протестували під німецьким і російським посольствами (відео)
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Кувалдою по «Північному потоку-2»: у Празі протестували під німецьким і російським посольствами (відео)

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Учасники активістської групи «Капутін» разом із членами громадської організації Pulse of Europe 27 січня влаштували протестну акцію біля німецького посольства у Празі.

Таким чином активісти висловили своє незадоволення побудовою газопроводу «Північний потік-2» і політичною риторикою Німеччини, яка гальмує постачання зброї для України на тлі концентрації Росією своїх військ поблизу кордонів України. Активісти принесли під посольство залізну трубу, на якій було написано «Північний потік-2» і розтрощили її кувалдою. Учасники мали з собою прапори ЄС і України, а також принесли на акцію заздалегідь виготовлені ляльки, схожі на Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Учасники групи «Капутін» із 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі. Серед них – акція «Маріонетка Путіна», присвячена чеському президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства.

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