Таким чином активісти висловили своє незадоволення побудовою газопроводу «Північний потік-2» і політичною риторикою Німеччини, яка гальмує постачання зброї для України на тлі концентрації Росією своїх військ поблизу кордонів України. Активісти принесли під посольство залізну трубу, на якій було написано «Північний потік-2» і розтрощили її кувалдою. Учасники мали з собою прапори ЄС і України, а також принесли на акцію заздалегідь виготовлені ляльки, схожі на Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Учасники групи «Капутін» із 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі. Серед них – акція «Маріонетка Путіна», присвячена чеському президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства.