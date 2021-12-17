«Північний потік-2» в першій половині 2022 року не запрацює – Bundesnetzagentur

Німецький регулятор газового ринку, Федеральна мережева агенція (Bundesnetzagentur), прогнозує, що остаточного схвалення суперечливого газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не буде в першій половині 2022 року. Про це йдеться в оприлюдненому 16 грудня повідомленні.

У листопаді Bundesnetzagentur повідомляла, що тимчасово зупинила процес сертифікації газопроводу вартістю 12 мільярдів доларів. Регулятор визначив, що швейцарський оператор Nord Stream 2 AG має спочатку створити юридичну особу в Німеччині.

Голова Bundesnetzagentur Йохен Хоманн на пресконференції заявив, що Nord Stream 2 AG ініціювала процес створення німецької дочірньої компанії, але не всі документи були подані для поновлення процесу сертифікації. «У першій половині наступного року рішення не буде», – уточнив чиновник.

Навіть коли регулятор отримає всі необхідні документи та дасть схвалення, Європейська комісія матиме чотири місяці для перевірки проєкту, щоб переконатися, що він відповідає енергетичним директивам ЄС. Після цього Bundesnetzagentur має ще два місяці, щоб провести остаточну атестацію.

Nord Stream AG наполовину належить російському державному концерну «Газпром» у консорціумі з європейськими енергетичними компаніями. Роль «Газпрому» в проєкті може спричинити проблеми, оскільки, згідно з енергетичним законодавством ЄС, оператори трубопроводів і постачальники газу не можуть бути однією і тією ж компанією.

Газопровід, який подвоїть поставки природного газу до Німеччини, був добудований у вересні 2021 року після багатьох років суперечок. Критики кажуть, що проєкт посилить залежність Європи від російського газу і може бути використаний для здійснення політичного тиску.