США очікують зупинки «Північного потоку-2» у разі наступу Росії на Україну – Нуланд

Вашингтон очікує на зупинку газопроводу «Північний потік-2» у разі, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу в комітеті Сенату США із закордонних справ 7 грудня.

Як повідомляє агентство Reuters, американські чиновники під час слухань повідомили членам Конгресу, що мають «розуміння» з Німеччиною щодо закриття трубопроводу.

«Я думаю, якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено», – сказала Нуланд.

Тим часом, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Захід може використовувати «Північний потік-2» для тиску на Росію стосовно України.

«Зараз газ не поставляють через цей газогін, це значить, що він не працює. А це значить, що він не є важелем тиску для Путіна. Навпаки, Захід може використовувати його як важіль тиску: якщо Володимир Путін хоче, щоб газ поставлявся трубопроводом, то, можливо, він не схоче ризикувати і наступати на Україну», – заявив Салліван 7 грудня.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до України.

У Білому домі за підсумками розмови повідомили, що президент Байден «дав чітко зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».

9 грудня президент США матиме розмову з президентом України, повідомили в Білому домі.

Байден після розмови з Путіним вже провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.