Байден матиме розмову із Зеленським 9 грудня – Салліван

Президент США Джо Байден 9 грудня зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, повідомив на брифінгу в Білому домі радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер у розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США Ентоні) Блінкеном», – поінформував Салліван.

За словами високопосадовця, Байден після розмови з Путіним провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Раніше за підсумками відеоконференції, яку президент США мав із російським лідером Володимиром Путіним, Білий дім повідомив, що «президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації». «Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ішлося в повідомленні.

Кремль, який оприлюднив деталі розмови Байдена і Путіна майже через три години після завершення розмови, вказав, що «Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь».

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.