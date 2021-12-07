Кремль: Україна була центральною темою розмови Байдена і Путіна

Офіційний сайт президента Росії Володимира Путіна із затримкою на майже три години повідомив про подробиці відеоконференції Путіна з американським лідером Джо Байденом. Кремль зазначає, що «головне місце в розмові мала проблематика, повʼязана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання».

За повідомленням російської сторони, Путін «на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва» і «висловив серйозну стурбованість з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу».

«Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував нібито «загрозливий» характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації», – визнає сайт Кремля.

У повідомленні також вказано: «Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вдається до небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал поблизу наших (тобто російських – ред.) рубежів». «Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь», – оприлюднив своє бачення російський лідер.

Значно раніше за Кремль Білий дім оприлюднив про цю розмову такі деталі.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ішлося в повідомленні.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.