Болтон: НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію

Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда, заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення в країну.

«Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими», – сказав Болтон, рішучий прихильник використання американської військової сили, в інтерв’ю Радіо Свобода 6 грудня.

Росія вдруге цього року зібрала понад 90 тисяч військовослужбовців біля кордону з Україною, але цього разу побоювання у США та Європі щодо можливого вторгнення є більшими. Росія заперечує, що планує військові дії проти України.

6 грудня високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що нинішні переміщення російських військ і зброї «узгоджуються» із запланованою військовою ескалацією в Україні. Хоча, сказав чиновник, досі неясно, чи віддав Путін наказ про вторгнення.

Президент США Джо Байден розмовлятиме з президентом Росії Володимиром Путіним 7 грудня у режимі відеоконференції, щоб обговорити нарощування російських військ, а також інші важливі двосторонні питання.

Тим часом, представник адміністрації США сказав, що Вашингтон «не прагне» зробити розміщення американських військ в Україні «центром американських контрзаходів», якщо Росія розпочне військові дії. Високопоставлений чиновник відмовився повідомити, за яких обставин американські війська можуть бути відправлені в Україну.

Наразі США мають кілька сотень військових інструкторів, які дислокуються в західній Україні, тоді як британські ЗМІ повідомляли минулого місяця, що Британія має 600 військовослужбовців, готових до розгортання в Україні у разі початку бойових дій.

За словами аналітиків, російська агресія щодо України наростає, оскільки Путін бачить, як країна повільно вислизає з орбіти Кремля.

Україна продовжує просувати плани вступу до Європейського союзу та НАТО, що Кремль назвав «червоною лінією».

На думку Болтона, російська агресія проти України є лише частиною ширшої стратегії Путіна щодо збереження впливу Кремля в близькому зарубіжжі Росії.

Болтон заявив, що російський лідер продовжує «зондувати» шість колишніх радянських держав у Східній Європі і на Кавказі – Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан – які не входять до західного військового альянсу, і що НАТО має припинити двозначність щодо їхнього майбутнього.