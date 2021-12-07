Зеленський поговорив із Блінкеном: «узгодили позиції» перед розмовою президентів США і Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, запланованою на 7 грудня.

«Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно і скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Нічого про Україну без України», – написав Зеленський у твітері ввечері 6 грудня.

У пресслужбі президента України додали, що під час розмови «було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Росію» з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

У Білому домі 6 грудня повідомили, що вже після розмови президентів США і Росії Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському.

Про це ж повідомив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В ефірі телеканалу ICTV ввечері 6 грудня він наголосив, що Україна дотримується «такої логіки», за якої жодні домовленості щодо України не повинні ухвалюватися без її участі.

За словами міністра, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, українська сторона довідається про домовленості, яких вдалося досягти.

«Тобто далі будуть контакти на найвищому рівні. У нас у цьому плані із Сполученими Штатами за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог», – сказав очільник МЗС.

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову – на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.