Головне, що треба знати, якщо ви готуєтесь до масштабного російського вторгнення

За минулий місяць Україна почула так багато заяв, свідчень, прогнозів про повномасштабний наступ Росії, що голова йде обертом. При цьому, до кінця незрозуміло, чи зросло саме російське угруповання на кордоні порівняно з весняними показниками, також суперечливо поводились топ-спікери України, спершу заперечуючи, а потім підтверджуючи дані союзників. Тому Радіо Донбас.Реалії сформувало конструктор загострення, яким ви можете користуватися, коли треба перевірити фактаж і відновити хронологію. Ми також окреслили ті точки, у яких в нас залишаються запитання.

Найсвіжіша заява про підготовку Росії до розширення агресії проти України пролунала від державного секретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі. Стосувалася вона навіть не відкритого вторгнення російських військ, а можливої підготовки державного перевороту в Україні.

«Ми багато разів бачили підручник росіян: частиною цього підручника є спроби штучно створити так звану провокацію, щоби мати виправдання для дій, які Росія вже давно планує. Не знаю, чи вписується те, про що повідомлялося, у цей підручник, але ми дуже стурбовані рухами, які бачили вздовж кордону України. Ми знаємо, що Росія часто поєднує ці зусилля з внутрішніми зусиллями щодо дестабілізації країни» – сказав 30 листопада Блінкен.

Передумови. Бої на Донбасі тривають з середньою інтенсивністю, час від часу трапляються загострення, потім затишшя. Навесні 2021-го Росія вже скупчувала війська біля кордонів – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і окупованому Криму – для «раптової перевірки боєготовності». Це відбувалось протягом квітня – на піку налічувалось 103 тисячі особового складу ЗС РФ за даними ЗСУ – потім було оголошено про відведення його до місць постійної дислокації. Україна заявила, що війська відводяться не повністю, це блеф – виводять лише з Криму. І станом на травень ми мали такі дані про чисельність угруповання Росії біля кордону та в Криму: Володимир Зеленський – 75 тисяч, Руслан Хомчак (тоді головнокомандувач ЗСУ) – 100 тисяч, ГУР Міноборони – 90 тисяч. Бої на Донбасі тривають з середньою інтенсивністю, час від часу трапляються загострення, потім затишшя. Навесні 2021-го Росія вже скупчувала війська біля кордонів – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і окупованому Криму – для «раптової перевірки боєготовності». Це відбувалось протягом квітня –особового складу ЗС РФ за даними ЗСУ – потім було оголошено про відведення його до місць постійної дислокації. Україна заявила, що війська відводяться не повністю, це блеф – виводять лише з Криму. Іми мали такі дані про чисельність угруповання Росії біля кордону та в Криму: Володимир Зеленський –, Руслан Хомчак (тоді головнокомандувач ЗСУ) – 80 тисяч , Іван Баканов (голова СБУ) –, ГУР Міноборони –

Нинішня ситуація:

Коли Джерело Що повідомляє 31 жовтня The Washington Post Іде передислокація російських військ у прикордонні регіони України. Це викликало занепокоєння серед чиновників (анонімні джерела видання) у Сполучених Штатах та Європі. Посилаються на некомерційну аналітичну групу CNA – 1-а гвардійська танкова армія Росії і 41-а загальновійськова армія переміщують особовий склад і техніку в бік України (без супутникових знімків). 2 листопада Politico Публікує супутникові знімки фірми Maxar Technologies, зроблені 1 листопада. На них – скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами. Місце зйомки – район російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Радіо Донбас.Реалії підтвердило цю прив'язку до місцевості. Politico підтверджує присутність 1-ї гвардійської танкої армії. 2 листопада Секретар РНБО України Олексій Данілов Заперечив дані Plitico і WP: «Йде свідома дезінформація всього суспільства. Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, немає». 6 листопада CNN Байден відправив главу ЦРУ Вільям Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за стягуванням військ до українського кордону. Бернс зустрічався з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. 6, 11, 20 листопада Süddeutsche Zeitung Bloomberg New York Times США попереджають союзників у Європейському Союзі про можливість нового вторгнення в Україну та діляться розвідувальними даними (анонімні джерела видань). Окремо Німеччині з Вашингтона адресувалось повідомлення про те, що «Північний потік 2» є важелем впливу на Росію. 10 листопада Президент Володимир Зеленський Погодився із західними даними. Заявив, що біля кордону – майже 100 тисяч російських військових. «Наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів та збільшення їхньої концентрації». 21 листопада Голова ГУР Міноброни Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times Уточнив кількість російських військових на кордоні – 92 тисячі, спрогнозував наступ Росії у січні-лютому 2022 року. За його словами, атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові удари на сході, десантні напади в Одесі та Маріупулі та меншим вторгненням через Білорусь. «Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов. 24 листопада Conflict Intelligence Team (спільнота розслідувачів за відкритими джерелами) Знайшли в соцмережах нові фото та відео з пересуванням російських військ та військової техніки у Воронезькій області та ешелонів зі Ставропілля – у бік окупованого Криму. На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо воно відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та в Криму значно перевищить квітневі показники (тобто 103 тисячі).

Увесь цей час Росія заперечує плани нового нападу на Україну та не визнає попередній на Донбасі. Проте в останній заяві Володимир Путін каже, що у відповідь на розширення НАТО Росія буде змушена «щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує».

Інформаційна політика Росії. Вона працює хвилями: чергуються етапи, коли у планах наступу звинувачують Україну, та коли нападом погрожують. Остання така хвиля була дуже потужною: спершу федеральні канали Росії прямо закликали до війни з Україною – повторювалось про Вона працює хвилями: чергуються етапи, коли у планах наступу звинувачують Україну, та коли нападом погрожують. Остання така хвиля була дуже потужною: спершу федеральні канали Росії прямо закликали до війни з Україною – повторювалось про «операцію з примусу до миру», «нам розв'язали руки» , а через декілька тижнів змінили риторику на переконування у тому, що Росія в жодному разі не збираєтсья нападати. На окупованих територіях тему «наступу України» активізують з певною періодичністю. В усякому разі, це сталось не зараз.

Пошук відповідей на запитання, які виникають у зв'язку з цим:

Чому Україна заперечувала активність російських військ біля свого кордону навіть тоді, коли голова ЦРУ Бернс поїхав до Москви з цим питанням?

Чим Путіну вигідна зима для нової атаки в Україні?

Які сценарії окупації нових частин України розглядає Кремль?

Як США та ЄС можуть захистити Україну в цій ситуації (в основному, йдеться про зброю)?

Туреччна і ЄС висловили готовність бути посередниками: чим це допоможе?

Як себе поведе союзник Путіна Лукашенко у разі нового нападу на Україну – в нього взагалі сильна армія?

Чи є ризики ядерної війни з Росією?

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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