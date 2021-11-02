«Свідома дезінформація»: Данілов про заяви західних медіа щодо концентрації російських військ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода щодо останньої публікації видання Politico, яке з посиланням на супутникові фотографії стверджує, що Росія збільшила кількість військ і військової техніки біля українського кордону.

«Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає», – зазначив Данілов.

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За даними секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася. Він додав, що супутникові фотографії варто порівнювати «з порівнюваним»:

«Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії».

Американське видання Politico напередодні оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

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Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано, повідомили у Міністерстві оборони України.