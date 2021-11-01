«Слуга народу» підтримала кандидатуру Верещук на міністра реінтеграції, а Резнікова – на міністра оборони

Фракція владної партії «Слуга народу» на своєму засіданні 1 листопада підтримала висунуті президентом України Володимиром Зеленським кандидатури на вакантні посади в українському уряді. Про це повідомила в мережі Telegram речниця Юлія Палійчук.

Зокрема, фракція підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку раніше 1 листопада звільнив Олексій Резніков.

Самого ж Резнікова Зеленський запропонував на посаду міністра оборони – замість Андрія Тарана. Владна фракція підтримала цю пропозицію.

У «Слузі народу» також підтримали кілька інших кадрових пропозицій.

Верховна Рада планує на засіданні 3 листопада розглянути декілька кадрових питань, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, цих питань «справді багато». Які саме кадрові зміни плануються – Арахамія не уточнив.

Раніше спікер Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня парламент розгляне низку кадрових призначень, і попросив апарат Верховної Ради підготувати необхідні для цього документи.

1 листопада представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що заяви про відставки написали віцепрем’єр-міністр України – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.