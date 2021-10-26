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«Я б не сказав, що це – пряме кумівство» – Корнієнко прокоментував розслідування «Схем» про помічників нардепів

Голова партії «Слуга народу» та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко

Голова партії «Слуга народу» та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував інформацію з розслідування «Схем» про те, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших парламентарів. У інтерв’ю виданню НВ він сказав, що це не є кумівством.

Водночас, на думку Корнієнка, із цієї ситуації варто зробити «кадрові висновки».

«Тут думки розійшлися. Моя особиста думка ... полягає в тому, що ми на це маємо відреагувати, ми не маємо про це просто забути. І мабуть, треба колегам все-таки зробити кадрові висновки, а тим колегам, які в це ще не встрягли – не встрягати. Чи потрібне якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо? Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це – пряме кумівство, тому що, навряд чи, вони навіть знайомі між собою», – сказав голова партії «Слуга народу».

Він також додав, що частина депутатів вважають такі призначення виправданими з професійного погляду.

«Але зрозуміло, що моральний бік справи не можна відкидати і треба з цим щось робити. Я думаю, будуть якісь дії з боку депутатів. Коли було попереднє розслідування ... про прямих родичів, то всі депутати позвільняли їх і більше таким не займались», – сказав Корнієнко.

Раніше «Схеми» у своєму розслідуванні «Сімейна Рада» розповіли про те, як народні депутати призначають собі помічниками родичів інших нардепів.

Таких випадків у Верховній Раді девятого скликання журналісти виявили щонайменше 12. Загалом, за два роки ці помічники-родичі депутатів отримали понад 4,5 мільйони гривень з державного бюджету.

Експерти зазначають, що будь-яке призначення родича до державних структур завжди є корупційним ризиком, тому подібні випадки мають перевіряти особливо ретельно.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, який забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів. Сталося це 17 вересня 2020-го – після того, як «Схеми» відвідали з’їзд «Слуги народу» і опитали депутатів про їхніх родичів-помічників.

Проте досі законопроєкт так і не став законом. Комітет із питань антикорупційної політики виявив у документі неузгодженості. За словами ексспікера парламенту Дмитра Разумкова, він отримав пропозиції від комітету і розглянув їх ще 1 жовтня 2020 року та спрямував відповідний лист до керівництва Апарату Верховної Ради. Але «десь в Апараті (Верховної Ради – ред.) воно трохи загубилося і залишилось там», сказав Разумков. Про існування цієї проблеми він дізнався від «Схем».

Із питанням про те, коли саме можуть бути усунені неузгодженості в цьому законопроєкті, а сам він бути підписаним, «Схеми» звернулися до нового спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Той зазначив, що «якщо справді будуть підстави для застосування 131-ї (статті закону «Про регламент Верховної Ради», – ред.), ми її швидко застосуємо і направимо президенту на підпис, якщо таких підстав немає, то він буде одразу буде направлений президенту на підпис».

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