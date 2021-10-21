Депутати «обмінюються» родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету – «Схеми»

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, що працюють помічниками в інших парламентарів. Це виявили журналісти програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та UA:Перший).

Найбільше – понад 754 тисячі гривень – за цей час заробила Вікторія Улиганець, дружина «слуги народу», голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та віце-президента ПАРЄ Олександра Мережка.

Від січня 2020 року вона працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції – «слуги народу» Ігоря Марчука. У середньому її заробітна плата – 41 800 гривень на місяць, але у липні та серпні цього року завдяки преміям по 50 тисяч гривень, які призначив їй Ігор Марчук, жінка отримала вдвічі більше – майже по 92 тисячі.

Працевлаштуванню Улиганець на цю посаду посприяв її чоловік Олександр Мережко. У коментарі «Схемам» він зауважив, що особисто запропонував свою дружину разом з іншими кандидатами колезі як помічницю, але «сподівався, що цього (працевлаштування – ред.) не станеться».

Понад 672 тисячі гривень за півтора року роботи помічницею депутата заробила й дружина «слуги народу» Олексія Кузнєцова Аліна. Від березня 2020-го вона працює за трудовим договором у його колеги по фракції – «слуги народу» та екскварталівця Олександра Кабанова.

У перший рік роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової складала у середньому близько 21,5 тисячі гривень на місяць, однак від грудня 2020 року Олександр Кабанов підвищив цю суму, попросивши для Кузнєцової вже 47,5 тисяч гривень на місяць.

У грудні 2020 депутат також попросив видати дружині колеги одноразову премію у сумі 52,5 тисячі гривень, тож того місяця вона отримала понад 100 тисяч гривень заробітку.

«Схеми» поцікавились в Олександра Кабанова, чому він взяв собі в помічники за трудовим договором саме дружину Олексія Кузнєцова, на що він відповів: «А що, погано працює? Законом заборонено?», – та додав, що обрав жінку «через її кваліфікацію».

Ще один родич депутата, який на посаді помічника заробив уже понад 630 тисяч гривень, – син «слуги народу» Андрія Задорожного Іван.

Спочатку Андрій Задорожний хотів оформити його помічником до себе: із відповідним поданням він 3 вересня 2019-го звернувся до керівництва Апарату Верховної Ради та попросив встановити для свого сина зарплату у 24 тисячі гривень на місяць. Однак уже за два тижні, 17 вересня, відкликав його. Того ж дня Іван Задорожний почав працювати помічником за трудовим договором у колеги свого батька – «слуги народу» Андрія Костіна.

За два роки на цій посаді він у середньому отримував трохи більше 26 тисяч гривень на місяць, але у грудні 2020-го завдяки премії, яку Андрій Костін виділив того місяця на нього, заробіток Івана Задорожного склав понад 52 тисячі гривень.

«Іван є сином фахового юриста з дуже відомої юридичної фірми, і для мене це було питанням ділової репутації при обранні помічника-консультанта», – так Андрій Костін пояснював те, чому саме син однопартійця опинився у нього в помічниках.

При цьому його донька Анастасія стала помічницею у Андрія Задорожного і за два роки роботи на цій посаді теж заробила майже 600 тисяч гривень.

Андрій Костін відмовився відповідати на питання «Схем» про те, чи домовлявся він зі своїм колегою обмінятись дітьми-помічниками. Тим часом Андрій Задорожний сказав: «Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька. А домовленість... Ну, напевно, що ні: не домовлялись».

Понад півмільйона гривень за неповний рік роботи помічницею депутата заробила і дружина члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна. У жовтні 2020 року вона почала працювати у його колеги – ще одного члена ОПЗЖ Олександра Колтуновича.

У коментарі «Схемам» Віктор Чорний зазначив, що на призначення дружини на цю посаду жодним чином не впливав, а сама вона, з його слів, добре знає його колегу, а той – її.

Водночас, Олександр Колтунович у розмові зі «Схемами» сказав, що своїх помічників (зокрема, й Ольгу Арканову-Чорну) не знає: «Я цих людей деяких, чесно кажучи, навіть в обличчя не бачив. Власне, цю жінку теж… Я по прізвищу знаю, тому що це – керівник Подільської організації ОПЗЖ. А в обличчя я не знайомий. Можливо, візуально десь на з’їзді, але я не знайомий особисто».

Окрім того, Колтунович додав, що йому як депутату взагалі не потрібна допомога помічників, бо він з ними «не комунікує» і «працює сам».

Найменше – по 6 тисяч гривень на місяць – наразі отримують Катерина Батенко та Лілія Чорна.

Перша – дружина співголови депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тараса Батенка і працює помічницею за трудовим договором у членкині цієї ж депутатської групи Ірини Констанкевич.

Друга – падчерка члена «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Чорного і працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції Федора Христенка.

Загалом «Схеми» нарахували щонайменше 12 родичів депутатів, які працюють помічниками за бюджетний кошт у інших парламентарів. Серед них – 6 дружин, 5 дітей та одна невістка.

Експерти зазначають, що будь-яке призначення родича до державних структур завжди є корупційним ризиком, тому подібні випадки мають перевіряти особливо ретельно. Для цього, наприклад, пропонують аналізувати ефективність роботи цих людей через впровадження для них обов’язкового звітування, щоб у такий спосіб визначати, чи справді помічник є фахівцем у своїй справі і наскільки ефективно відпрацьовує виділені йому державою кошти.

«Ця звітність має бути короткою, але там мають бути пункти, які верифікуються. Наприклад, якщо це підготовка певних заходів, то ці заходи мають десь існувати (фігурувати в інтернеті або туди мають бути залучені якісь державні органи, які підтвердять, що такі заходи дійсно проводились). Якщо це – юрист, то має бути інформація про те, які законодавчі ініціативи він безпосередньо розробляв або в чому він сприяв», – вважає голова Центру політичних студій «Доктрина» та політконсультант Ярослав Божко.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, який забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів. Сталося це 17 вересня 2020-го – після того, як «Схеми» відвідали з’їзд «Слуги народу» і опитали депутатів про їхніх родичів-помічників.