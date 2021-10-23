Депутат ОПЗЖ Німченко про невістку-помічницю за держкошт: «Охороняє конфіденційні питання»

Член «Опозиційної платформи – За життя» та суддя Конституційного суду у відставці Василь Німченко не вважає конфліктом інтересів роботу невістки Марини Німченко його помічницею, тому що свої «святі конфіденційні питання народного депутата» він міг довірити лише близькій людині. Про це Німченко заявив у коментарі «Схемам» (спільному проєкту Радіо Свобода та UA:Перший).

«Я говорю про життєдіяльність людини. В тому числі про питання здоров’я, в тому числі про питання водіння машини. Я можу помічника взяти, щоб водив мені машину? Я можу взяти помічника, який, як я говорю, миттєво друкує? Може, хтось краще за неї друкує? Я не зустрічав», – стверджує депутат.

Помічницею свекра Марина Німченко працює від середини вересня 2019 року. Щомісяця така робота приносить їй 16 тисяч гривень.

Загалом за два роки на цій посаді жінка офіційно заробила вже понад 374 тисячі гривень.

За словами Німченка, невістка нібито сама виявила бажання працювати помічницею у нього як депутата. Конфлікту інтересів, як і прояву кумівства, він у цьому не бачить.

«Який конфлікт інтересів? В чому вона може нашкодити інтересам держави?.. Який непотизм може бути? У нас сімейні династії є серед народних депутатів: є в керівництві Верховної Ради, і в депутатах. Тут є конфлікт інтересів? Не туди дивляться на конфлікт інтересів», – наголошує Німченко.

У березні 2021-го Нацагентство з питань запобігання корупції склало і скерувало до суду адміністративний протокол стосовно Василя Німченка: у роботі невістки його помічницею за трудовим договором НАЗК побачило конфлікт інтересів.

Однак 22 вересня Печерський районний суд Києва закрив цю справу у зв’язку з закінченням строку притягнення депутата до адміністративної відповідальності.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, який забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів. Сталося це 17 вересня 2020-го – саме після того, як «Схеми» відвідали з’їзд «Слуги народу» і опитали депутатів щодо їхніх родичів-помічників.

Але вже за півтора тижні – 28 вересня – комітет із питань антикорупційної політики звернув увагу керівництва парламенту на певні неузгодженості у ньому. За словами голови комітету Анастасії Радіної, окремі положення законопроєкту не відповідали новій редакції статті 27 Закону України «Про запобігання корупції».

Дмитро Разумков, який у той час обіймав посаду спікера парламенту, в коментарі «Схемам» зазначив, що справді отримував вищезгадані пропозиції від комітету і наголосив, що розглянув їх ще 1 жовтня 2020 року та спрямував відповідний лист до керівництва Апарату Верховної Ради, щоб там підготували це питання до розгляду в сесійній залі.

Згідно зі статтею 131 регламенту Верховної Ради України, народні депутати мали отримати ці пропозиції за підписом голови Верховної Ради у письмовому вигляді і розглянути їх без попереднього включення в порядок денний. Однак апарат Верховної Ради не підготував цю документацію. Через це законопроєкт досі не підписаний і не набув чинності.

Із питанням про те, коли саме можуть бути усунені неузгодженості в цьому законопроєкті, а сам він бути підписаним, «Схеми» звернулися до нового спікера парламенту Руслана Стефанчука. Він зазначив, що «якщо справді будуть підстави для застосування 131-ї (статті закону «Про регламент Верховної Ради», – ред.), ми її швидко застосуємо і направимо президенту на підпис, якщо таких підстав немає, то він буде одразу буде направлений президенту на підпис.

Водночас близькі родичі депутатів стають помічниками не лише у них самих, але й у їхніх колег по парламенту. Із питанням про те, чи мають подібні випадки так само регулюватися на законодавчому рівні, журналісти програми звернулися до очільниці парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

«Це треба врегулювати комплексними змінами до законодавства про конфлікт інтересів, які, наприклад, також мають і охопити питання, коли компанії, пов’язані з народними депутатами або з місцевими депутатами, де ці депутати є кінцевими бенефіціарними власниками, отримують бюджетні замовлення. І зараз над цим працює комітет з питань антикорупційної політики», – розповіла голова комітету, членкиня фракції «Слуга народу» Анастасія Радіна.

Нині ж «Схеми» нарахували щонайменше 12 близьких родичів депутатів, які працюють помічниками у їхніх колег по парламенту за бюджетний кошт. Лише у 2021 році на оплату їхніх послуг із держбюджету витратили майже 2 мільйони гривень.