Віцепрем’єр Резніков подав у відставку – представник уряду в Раді

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру. Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ», – написав Мельничук у себе в телеграмі.

Сам Резніков ситуацію наразі не коментував.

У вересні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив.

Резніков був признаений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у березні 2020 року.