У Зеленського знову заявили, що не втручаються в роботу ЗМІ

Офіс президента України не втручається в роботу засобів інформації та не дає вказівок, які теми висвітлювати, сказав радник керівника офісу Зеленського Михайло Подоляк в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» 22 жовтня.

«Ми ніколи не втручаємося в роботу журналістів. Ми просимо їх дотримуватися паритету й вести збалансовану дискусію. Коли приходить представник влади, не треба вдавати, що представник влади апріорі винуватий. Це відбувається, коли немає збалансованої модерації, коли журналіст стає на бік опонентів. Тоді збалансованої дискусії не виходить», – сказав Подоляк.

Чиновник стверджує, що Офіс президента може лише визначати своїх представників, які мають достатній рівень компетенції в темі, що обговорюється під час спілкування зі ЗМІ.

Раніше цього тижня ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака. За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

Крім того, Офіс «президента давно і жорстко» контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу», кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП, додала ведуча.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у зв’язку з ситуацією заявив, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію назвав «хайпом» заяву телеведучої. Крім того, президент сказав, що для нього «у цілому дивно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск із боку держави.