«UA:Перший», «персонал Єрмака» і «ультиматуми». Що наразі відомо про «утиски» телепрограми

Програму «Зворотний відлік», що виходить на телеканалі «UA: Перший», звинуватили у заангажованості: відсутності в ефірі представників «Слуги народу» і влади. Ведуча програми ж заявила про «ультиматуми» і тиск з боку «обслуговуючого персоналу Андрія Єрмака», керівника Офісу президента. В ОП відкидають звинувачення. Що ж про це наразі відомо – читайте детальніше.

Президент України Володимир Зеленський назав «хайпом» заяву телеведучої ток-шоу «Зворотний відлік» на громадському телеканалі «UA: Перший» Мирослави Барчук щодо контролю з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу» й тиску на журналістів. Про це, як передає агенція «Інтерфакс-Україна», Зеленський сказав, перебуваючи з робочою поїздкою на Черкащині.

«Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це «хайп». Ми нічого не погоджуємо, жодних списків, тим паче телеканалу суспільного мовлення. Щодо депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але, якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов’язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов’язково, як солдати, мають туди приходити – ок», – заявив Зеленський.

Президент додав, що йому «видається дивною» ситуація, в якій державне телебачення заявляє про тиск із боку держави.

Лещенко звинуватив «Зворотний відлік» у заангажованості

Колишній народний депутат України, член наглядової ради державного АТ «Українська залізниця», керівник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, журналіст Сергій Лещенко звинуватив 18 жовтня команду суспільно-політичного ток-шоу «Зворотний відлік», що виходить на телеканалі «UA:Перший», в заангажованості, тому що у студії не було представників «Слуги народу» і влади. Він розповів, що вперше подивився «Зворотний відлік» і був дуже засмучений як журналіст, громадянин і глядач.

«Абсолютно заангажоване, по-перше. Мова не йде про жоден баланс думок, у студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні «слуг народу», нікого не було. Зате хто був у студії: був журналіст Щебрина, це нормально, журналісти можуть ходити без будь-яких квот, це завжди без питань, Гео Лерос є, я не знаю, кого він представляє, який він представляє електорат, які представляє політичні цінності, смисли, кого він репрезентує або що він транслює... Він був ключовим гостем. Він типу позафракційний. Був Ярослав Железняк, типу від фракції «Голос». В’ятрович від «Європейської солідарності». Олексій Гарань – політолог, він достатньо категоричний, у Порошенківській позиції. Навіть по аудіо не було нікого. Не знаю, чи зарошували їх. Якби я був «слугою народу», спікером фракції, якби мені сказали, яких гостей запросили, я би сказав, що не бачу сенсу йти на програму і копирсатися у відходах. «Кого представляє Гео Лерос? Якщо ви мене запрошуєте, щоб я був стінкою для відбивання м’яча, щоб на моєму фоні піаритися, я на це не піду»», – сказав він.

Що сказала ведуча Барчук?

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук на початку ефіру звернулася до глядачів, промовивши, що вони, мабуть, помітили у студії відсутність представників монобільшості. Барчук наголосила, що команда програми кілька днів намагалася запросити народних депутатів від «Слуги народу».

А вже 19 жовтня Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

«Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу «Зворотний відлік» у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм-каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. По-перше, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП... По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах», – написала Барчук у фейсбуці пізно ввечері 19 жовтня.

За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов «ультиматум», що в програмі на тему енергетичної безпеки «будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні), або жодного». «Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили (депутатку Верховної Ради – ред.) Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП», – вказала Барчук.

Перед ефіром 18 жовтня «з’явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному (позафракційному депутату Верховної Ради –ред.) Гео Леросу».

«Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, що це «недотримання журналістських стандартів», – наголосила Мирослава Барчук і назвала ці дії представників влади «загрозою для свободи слова і незалежної журналістики загалом».

«Ми кликали «слуг», але вони почали нав’язувати нам свій «стоп-лист»

«Сергій (Лещенко – ред.) записав відео, в якому звинуватив «Зворотний вiдлiк» в тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми кликали «слуг», але вони почали нав’язувати нам свій «стоп-лист». Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію», – написав у фейсбуці співведучий Мирослави Барчук Павло Казарін.

Павло Казарін сказав, що «Зворотний відлік» виходить за грантові кошти і звернувся до Сергія Лещенка, чи йому не соромно: «Сергію, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А ось ви якраз живете на наші податки. І тому у мене лише одне питання. Вам не соромно?».

Реакція Офісу президента

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, про що написала Барчук. За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку».

«Тобто говорити про якесь особливе ставлення представників влади до Суспільного мовника точно некоректно і необґрунтовано. Більше того, незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави», – заявив Подоляк у коментарі Радіо Свобода.

З іншого боку, додав він, «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

«Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну і вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту. У цьому немає і не може бути жодного підтексту, оскільки в інших ефірах Суспільного представники влади із задоволенням продовжують брати участь. Хоча і в цьому проєкті були присутні у більшості ефірів представники монобільшості, в тому числі і голова партії «Слуга народу», – заявив Подоляк.

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».

«Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз’яснення тих чи інших ініціатив влади. Саме змістовність позиції – те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції», – сказав Подоляк.

НСЖУ: тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим

Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«При цьому визначальним фактором є дотримання професійних стандартів і інтереси аудиторії. Але те, що багато українських політиків відмовляють журналістам на запрошення на ефіри – це більше доказ несамостійності політиків та жорсткої (недемократичної) партійної вертикалі… Публічне звинувачення Офісу президента в тиску, яке пролунало від провідної ведучої каналу «UA:Перший» Мирослави Барчук, потребує максимальної публічної уваги і дискусії», – написав Томіленко.

За його словами, влада має відзвітувати щодо поваги прав журналістів та забезпечення свободи слова і надати «чіткі відповіді» щодо висловлених журналісткою закидів.

«Публічну позицію має висловити керівництво Суспільного мовлення – і Правління, і Наглядова рада: чи здійснюється політичний вплив на суспільне медіа? Чи реалізовується в Україні стратегічна мета – побудова незалежного від влади ефективного суспільного мовника? І наскільки успішно?» – додав Томіленко.