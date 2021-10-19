Буймістер виключили зі фракції «Слуга народу» в Раді

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції «Слуга народу», повідомила в телеграмі речниця «СН» Юлія Палійчук.

Про це ж оголосив у залі парламенту спікер Руслан Стефанчук.

Фракція «Слуга народу» вирішила ініціювати процедуру виключення Буймістер зі складу фракції напередодні.

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів». Голова партії Олександр Корнієнко 4 жовтня заявляв про можливе виключення Буймістер саме через це.

Сама парламентарка в коментарі «Суспільному» розцінила заяву Корнієнка як «стандартну дешеву комунікаційну технологію».