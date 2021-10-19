Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Буймістер виключили зі фракції «Слуга народу» в Раді

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів»

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції «Слуга народу», повідомила в телеграмі речниця «СН» Юлія Палійчук.

Про це ж оголосив у залі парламенту спікер Руслан Стефанчук.

Фракція «Слуга народу» вирішила ініціювати процедуру виключення Буймістер зі складу фракції напередодні.

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів». Голова партії Олександр Корнієнко 4 жовтня заявляв про можливе виключення Буймістер саме через це.

Сама парламентарка в коментарі «Суспільному» розцінила заяву Корнієнка як «стандартну дешеву комунікаційну технологію».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG