Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Слуга народу» ініціює виключення з фракції Буймістер – речниця

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів»

Фракція «Слуга народу» ухвалила почати процедуру виключення Людмили Буймістер, повідомляє речниця монобільшості Юлія Палійчук.

За її словами, таке рішення ухвалили члени фракції на засіданні 18 жовтня.

«На засіданні фракції «Слуга Народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу», – повідомила Палійчук у своєму телеграмі.

Крім того, вона зазначила, що «Слуга народу» ухвалила «працювати до вичерпання усіх питань» на засіданні 19 жовтня і ухвалити законопроєкти про реформування банківської сфери та статус Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: «Слуга народу» обговорить бюджет на засіданні фракції в понеділок – речниця

«А в четвер, як і планувалося, відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть законопроекти щодо євроінтеграції», – додає речниця фракції.

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів». Голова партії Олександр Корнієнко 4 жовтня заявляв про можливе виключення Буймістер саме через це.

Сама парламентарка в коментарі «Суспільному» розцінила заяву Корнієнка як «стандартну дешеву комунікаційну технологію».

Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради – відео
Embed
Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради – відео

No media source currently available

0:00 0:01:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG