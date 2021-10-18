«Слуга народу» ініціює виключення з фракції Буймістер – речниця

Фракція «Слуга народу» ухвалила почати процедуру виключення Людмили Буймістер, повідомляє речниця монобільшості Юлія Палійчук.

За її словами, таке рішення ухвалили члени фракції на засіданні 18 жовтня.

«На засіданні фракції «Слуга Народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу», – повідомила Палійчук у своєму телеграмі.

Крім того, вона зазначила, що «Слуга народу» ухвалила «працювати до вичерпання усіх питань» на засіданні 19 жовтня і ухвалити законопроєкти про реформування банківської сфери та статус Національного антикорупційного бюро.

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«А в четвер, як і планувалося, відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть законопроекти щодо євроінтеграції», – додає речниця фракції.

Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від «Слуги народу», яка проголосувала проти закону «про олігархів». Голова партії Олександр Корнієнко 4 жовтня заявляв про можливе виключення Буймістер саме через це.

Сама парламентарка в коментарі «Суспільному» розцінила заяву Корнієнка як «стандартну дешеву комунікаційну технологію».