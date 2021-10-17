«Слуга народу» обговорить бюджет на засіданні фракції в понеділок – речниця

Парламентська фракція «Слуга народу» планує обговорити проєкт державного бюджету на наступний рік увечері 18 жовтня. Про це 17 жовтня повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

За її словами, засідання заплановане на 19 годину.

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«Серед питань порядку денного – обговорення проєкту державного бюджету на 2022 рік», – зазначила вона.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 вересня погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Проєкт внесений до Верховної Ради, яка має намір розглянути його в першому читанні в жовтні.