Якщо у громади не вистачає грошей на фінансування лікарні – Ляшко розповів, яким бачить рішення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що ті лікарні у регіонах, яким через децентралізацію не вистачає коштів на своє утримання, повинні приєднатися до «більш спроможної» в районі.

«Пройшла децентралізація і деякі об’єднані територіальні громади отримали на баланс районну лікарню. А в них бюджет розвитку не дозволяє покрити навіть енергоносії і комунальні витрати цієї лікарні. Тому там перспективи немає ні в лікарні, ні в громади. І ми це питання продискутували. Ця громада має приєднатися до якоїсь більш спроможної для того, щоб і лікарня отримала належне фінансування, не тільки кошти з програми медичних гарантій, а покривалися і енергоносії, комуналка, і був перспективний план технічного переоснащення, модернізації цієї лікарні. Бо власник, за законом про державні фінансові гарантії, зобов’язаний це зробити», – заявив Віктор Ляшко в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

Міністр визнав наявність так званих «неспроможнтх лікарень», які заключають малу кількість пакетів з Національною службою здоров’я України, тому що у них також немає необхідного обладнання.

«Немає рентгену, немає мамографа, ендоскопа, УЗД. І це не дозволяє їм контрактуватися на інші пакети. Є інші лікарні, в яких, можливо, обладнання є, а немає спеціаліста. І ми говоримо про те, що наша ідея – не закрити лікарні, наша ідея – подивитися на мережу, мастер-план лікарень і сказати, що, якщо географічно ця лікарня повинна тут бути, бо вона обслуговує велику кількість людей, а в ній не вистачає обладнання, то наша задача на 2022-2023 роки привезти це обладнання в цю лікарню. Зараз ми ще запланували, як мінімум, 100 мільйонів гривень в бюджеті на наступний рік для того, щоб запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників», – сказав Ляшко.

Відповідно до медичної і реформи децентралізації, лікарні на місцях передаються в одну або декілька громад – заробітні плати, залежно від пакету медичних послуг, фінансуються із держбюджету, а утримання, комунальні послуги та інші поточні видатки закладу – за місцевою владою.