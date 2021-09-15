Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 вересня погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Згідно з документом, номінальний валовий внутрішній продукт має скласти 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, зростання ВВП рік до року планується на рівні 3,8%.

Середньомісячна зарплата в 2022 році сягне 15 258 гривень, очікують в уряді, середній курс долара в наступному році становитиме 28,6 гривні за одиницю американської валюти.

У Кабінеті міністрів планують збільшити видатки на медицину та освіту, зокрема, мінімальна зарплата лікарів має скласти 20 тисяч гривень на місяць, а зарплата середнього медперсоналу – 13 500 гривень на місяць.

Про те, що уряд закладає зростання заробітної плати медпрацівників у проєкті бюджету на 2022 рік, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня. Він також сказав, що мінімальна заробітна плата в Україні зросте на 500 гривень до кінця року.